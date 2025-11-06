Continua a leggere: Nancy Pelosi, ex speaker della Camera statunitense e influente politica dei Democratici, ha detto che non si ricandiderà nel 2026
Fonte: il Post
Nancy Pelosi, ex speaker della Camera statunitense e influente politica dei Democratici, ha detto che non si ricandiderà nel 2026
6 Nov 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Nancy Pelosi, ex speaker della Camera statunitense e influente politica dei Democratici, ha detto che non si ricandiderà nel 2026
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.