Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha commentato così la retorica di Vannacci, che però è la stessa usata dalla Lega in passato
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Fonte: il Post
Nella Lega c’è chi invita a non fare «demagogia spicciola» sui migranti
29 Giu 2026 • 0 commenti
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha commentato così la retorica di Vannacci, che però è la stessa usata dalla Lega in passato
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