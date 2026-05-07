Almeno è così che funziona a Hollywood: e infatti la scelta di Christopher Nolan di far parlare i personaggi dell’“Odissea” in americano ha lasciato molti straniti
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Fonte: il Post
Nell’antica Grecia si parla inglese britannico
7 Mag 2026 • 0 commenti
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