«Come nella prima scena in La carica dei 101, padroni e animali finiscono per assomigliarsi. Qui di seguito proverò a elencare alcune specie della razza “persona con cane”, che forse rispecchiano le specie di tutti gli umani. Un tentativo di tassonomia dei padroni»
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Fonte: il Post
Noi che abbiamo un cane
15 Apr 2026 • 0 commenti
«Come nella prima scena in La carica dei 101, padroni e animali finiscono per assomigliarsi. Qui di seguito proverò a elencare alcune specie della razza “persona con cane”, che forse rispecchiano le specie di tutti gli umani. Un tentativo di tassonomia dei padroni»
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