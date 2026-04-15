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Noi che abbiamo un cane

Noi che abbiamo un cane

15 Apr 2026 di hookii0 commenti

«Come nella prima scena in La carica dei 101, padroni e animali finiscono per assomigliarsi. Qui di seguito proverò a elencare alcune specie della razza “persona con cane”, che forse rispecchiano le specie di tutti gli umani. Un tentativo di tassonomia dei padroni»
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Fonte: il Post


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