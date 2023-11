Non fanno più parte di noi

Sul Jerusalem Post, un editoriale molto duro di Avi Mayer sugli gli ebrei che si schierano contro Israele nel conflitto con Hamas.

“Chiamiamo questi critici ‘non ebrei’ perché credono che l’unico modo per compiere la missione ebraica di salvare il mondo con i valori ebraici sia annullare il modo in cui la maggior parte degli ebrei reali vive l’ebraicità”, hanno scritto Sharansky e Troy. “Non sono ex ebrei o non ebrei, perché molti di loro sono e rimangono profondamente coinvolti dal punto di vista ebraico, nonostante il loro duro dissenso… Per molti di questi non ebrei, la messa in scena pubblica e comunitaria delle loro idee anti-israeliane e anti-sioniste sembrano essere il distintivo di una forma superiore di giudaismo, spogliato del suo sgradevole e immorale bagaglio “etnocentrico” e “colonialista”.