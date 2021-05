Nordlink: l’elettrodotto che connette eolico tedesco ed idroelettrico norvegese [EN]

Su Power Technology viene presentato Nordlink, un elettrodotto sottomarino di 613 km, il più lungo al mondo, che connette la Germania e la Norvegia, inaugurato il 27 Maggio da Angela Merkel e dalla prima ministra norvegese Erna Solberg. Questa opera permetterà di risolvere un problema che si faceva sempre più pressante: le forti fluttuazioni nella produzione di energia elettrica dall’eolico nella Germania del nord. Ora l’energia in eccesso verrà inviata in Norvegia che spegnerà le sue centrali idroelettriche conservando l’acqua in bacini di riserva per un uso futuro, mentre in caso di scarsa produzione sarà la Norvegia a inviare elettricità in Germania.

Chancellor Merkel said: “With NordLink, Germany and Norway are moving even closer together.”

“The first direct electricity bridge not only helps to stabilise energy prices in both countries, [but] NordLink is a milestone for sustainable energy supply and climate protection in Europe, because the focus is on exchanging renewable energy.”

Prime Minister Solberg said: “NordLink will be of great benefit to both Germany and Norway.”

“It will contribute to a more efficient use of power resources and lay the foundations for further investments in renewable production. It will also contribute to our joint efforts in lowering emissions.”