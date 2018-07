Il sindacato tedesco Verdi ha indetto per martedì 17 luglio uno sciopero dei lavoratori dei magazzini di Amazon in Germania, per chiedere migliori condizioni contrattuali. Lo sciopero, che coincide con il secondo giorno del Prime Day (un periodo di offerte

