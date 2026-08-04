L’ente che ha risarcito al posto dei veicoli non assicurati con targa polacca ha avviato azioni legali che potrebbero ricadere sui conducenti
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Fonte: il Post
Ora in Polonia rivogliono i soldi degli incidenti a Napoli
4 Ago 2026 • 0 commenti
L’ente che ha risarcito al posto dei veicoli non assicurati con targa polacca ha avviato azioni legali che potrebbero ricadere sui conducenti
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