Il capo di OpenAI ha detto che bisognerebbe «accettare che accadano alcune cose brutte in cambio dei benefici» di questa tecnologia
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Fonte: il Post
Ora Sam Altman ha cambiato un po’ idea sui rischi dell’intelligenza artificiale
5 Ott 2026 • 0 commenti
Il capo di OpenAI ha detto che bisognerebbe «accettare che accadano alcune cose brutte in cambio dei benefici» di questa tecnologia
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