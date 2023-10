PD: l’intervento di Vincenzo De Luca

Open riprende l’intervento di Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, alla Festa dell’Unità.

Dovremmo cercare di costruire le condizioni per un Partito Democratico, non per Lotta Continua. Se dovevamo costruire una forza politica radicale di sinistra, che ci riscalda il cuore e poi perde le elezioni, non c’era bisogno del Pd. Se dobbiamo fare Lotta Continua facciamo un volantino al giorno, dopodiché a governare l’Italia saranno gli altri e non no.

A proposito del limite al numero di mandati De Luca ha affermato:

Se uno è un imbecille è troppo anche un mandato. Ma penso sia un dovere democratico dare la parola ai cittadini. Per realizzare un piano per i trasporti, conviene avere il tempo utile. Questo è tutto. Si parte dai problemi e dal rispetto degli elettori. Non dei cialtroni che vivono a Roma per parassitismo, gente che non ha nemmeno il voto della madre. «Ci sono parlamentari che sono dentro da sette legislature, il commissario del Pd in Campania Misiani ha cinque legislature. Era parlamentare con i calzoni corti. Il problema è De Luca, uno che non ha correnti. Ma la verità viene prima delle bandiere. E tra verità e partito sceglierò sempre la verità.