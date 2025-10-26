Le aziende del cinema si sono accorte dell’efficacia dei cosiddetti “fan edit”, video amatoriali che sui social hanno milioni di visualizzazioni
Continua a leggere: Per pubblicizzare film e serie tv ora si copiano i fan
Fonte: il Post
Per pubblicizzare film e serie tv ora si copiano i fan
26 Ott 2025 • 0 commenti
Le aziende del cinema si sono accorte dell’efficacia dei cosiddetti “fan edit”, video amatoriali che sui social hanno milioni di visualizzazioni
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.