Il post virale di una band metal tedesca ha fatto riparlare degli ostacoli burocratici, delle rigide norme di sicurezza e della mancanza di spazi adatti
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Fonte: il Post
Perché è difficile far suonare una band straniera in Italia
18 Mar 2026 • 0 commenti
Il post virale di una band metal tedesca ha fatto riparlare degli ostacoli burocratici, delle rigide norme di sicurezza e della mancanza di spazi adatti
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