Si era parlato di un voto imminente nella UEFA, ma non se n’è fatto nulla: intanto la nazionale giocherà contro l’Italia martedì sera, tra le proteste
Continua a leggere: Perché Israele non è stato escluso dal calcio internazionale
Fonte: il Post
Perché Israele non è stato escluso dal calcio internazionale
14 Ott 2025 • 0 commenti
Si era parlato di un voto imminente nella UEFA, ma non se n’è fatto nulla: intanto la nazionale giocherà contro l’Italia martedì sera, tra le proteste
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.