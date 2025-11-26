Perché c’è davvero chi rimpiange “quando si stava peggio”, e soprattutto perché le permette di continuare a prendersela con la magistratura
Continua a leggere: Perché la destra si è presa a cuore la “famiglia nel bosco”
Fonte: il Post
Perché la destra si è presa a cuore la “famiglia nel bosco”
26 Nov 2025 • 0 commenti
Perché c’è davvero chi rimpiange “quando si stava peggio”, e soprattutto perché le permette di continuare a prendersela con la magistratura
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.