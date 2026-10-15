Ci sono misure per 23,5 miliardi, ma 14 per ora non si possono toccare: dipenderà tutto da un negoziato con la Commissione Europea
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Fonte: il Post
Potrebbe essere una delle leggi di bilancio più modeste di sempre
15 Ott 2026 • 0 commenti
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