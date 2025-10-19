un sito di notizie, fatto dai commentatori

Parte di capolettera colorato in un manoscritto medievale, immagine da Wikimedia Commons

Può servire utilizzare un capolettera bicolore?

19 Ott 2025 di vecchietto0 commenti

Ricardo Berlasso, sul suo blog Il pinguino scrittore, spiega come usare al meglio un capolettera bicolore per abbellire i testi usando due software di videoscrittura.

In particolare si parla dell’uso di due font: Garamontio Capo usando il software LyX e Garamontio Capo ma utilizzando il software Writer 

Nel primo articolo del blog si parla di come utilizzare il font Garamontio Capo per rendere più eleganti i documenti LyX, con una guida molto dettagliata per creare capolettere decorative e colorate, semplificando il processo rispetto ai metodi precedenti.

In passato, per ottenere un effetto decorativo si sovrapponevano due versioni del font EB Garamond Initials. Ora tutto è integrato in un unico font, rendendo il procedimento molto più semplice. Per ottenere il risultato voluto bisogna preparare il documento, configurare il preambolo definendo i due colori che si vogliono utilizzare, creare lo stile personalizzato utilizzando i comandi indicati ed infine applicare lo stile alla prima lettera del testo.

Nel secondo articolo l’autore esplora la possibilità di usare il font Garamontio Capo per creare capolettere decorative e colorate in LibreOffice Writer. A differenza di LyX, dove il processo è più automatizzato, in Writer è necessario intervenire manualmente, ma il risultato può essere altrettanto elegante. Bisogna prima partire dalla preparazione dello stile voluto, selezionando i comandi adatti, poi si potrà lavorare per l’applicazione pratica seguendo le istruzioni, leggermente più complesse rispetto al software precedente.

Il blog di Ricardo Berlasso, incentrato sull’uso di LibreOffice e di font particolari, è disponibile in spagnolo, italiano e in inglese.


