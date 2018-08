QAnon: bufala trumpista o burla di sinistra? [EN]

A cura di @jenji.

Il New York Times spiega in cosa consiste la teoria cospirazionista QAnon, diffusa tra alcuni sostenitori di Trump in varie versioni, alcune delle quali vedrebbero Donald Trump impegnato in una lotta contro un racket pedofilo di proporzioni mondiali.

Here is the short version: Q claims to be a government insider exposing an entrenched, international bureaucracy that is secretly plotting all sorts of nefarious schemes against the Trump administration and its supporters. The character uses lingo that implies that he or she has a military or intelligence background.