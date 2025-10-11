Su un sito di scommesse le quotazioni di Mária Corina Machado sono aumentate moltissimo poche ore prima dell’annuncio, facendo venire qualche sospetto
Continua a leggere: Qualcuno sapeva prima chi avrebbe vinto il Nobel per la Pace?
Fonte: il Post
Qualcuno sapeva prima chi avrebbe vinto il Nobel per la Pace?
11 Ott 2025 • 0 commenti
Su un sito di scommesse le quotazioni di Mária Corina Machado sono aumentate moltissimo poche ore prima dell’annuncio, facendo venire qualche sospetto
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.