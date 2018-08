Ribelli a cinquestelle contro i saggi del PD

A cura di @Anonymous Ghoul.

Un articolo di Fabrizio Luisi su NOT prova ad analizzare archetipi e ruoli incarnati nella pubblica opinione dai principali partiti italiani, tra «guerrieri», «sovrani», «persone comuni», partendo dall’idea che la politica si sia trasformata in narrazione.

Degli ultimi mesi di vita politica italiana un aspetto che mi ha molto colpito è la scarsa competenza in comunicazione politica delle forze progressiste. Ma dal momento che ogni narrazione esiste in relazione alle storie che la circondano, per capirci qualcosa tento un’analisi sommaria dell’intero ecosistema narrativo italiano.

Leggere la politica solo come un insieme di «storie» create da a tavolino da esperti di comunicazione può sembrare un approccio cinico, ma il fatto è che si tratta solo di strumenti. Chi li sa usare, può vincere. Chi non li usa non entra neanche in partita.