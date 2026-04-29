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Ripensamenti di un expat

Ripensamenti di un expat

29 Apr 2026 di hookii0 commenti

«A Parigi mi sono innamorato, ho un figlio e una casa dove riunisco gli amici. Mi sono perfettamente integrato. Ma nel frattempo mia madre è invecchiata, la mia camera di Milano è diventata quella della sua badante e la mia macchina è stata venduta»
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Fonte: il Post


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