«A Parigi mi sono innamorato, ho un figlio e una casa dove riunisco gli amici. Mi sono perfettamente integrato. Ma nel frattempo mia madre è invecchiata, la mia camera di Milano è diventata quella della sua badante e la mia macchina è stata venduta»
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Fonte: il Post
Ripensamenti di un expat
29 Apr 2026 • 0 commenti
«A Parigi mi sono innamorato, ho un figlio e una casa dove riunisco gli amici. Mi sono perfettamente integrato. Ma nel frattempo mia madre è invecchiata, la mia camera di Milano è diventata quella della sua badante e la mia macchina è stata venduta»
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