Almeno in Italia, dove la Cassazione ha respinto il ricorso di una turista a cui era stata negata: in altri paesi non è così
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Fonte: il Post
Ristoranti e hotel possono rifiutarsi di servire acqua del rubinetto ai clienti
27 Mag 2026 • 0 commenti
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