Sanremo 2022: and the winner is… [LIVE]

Quinta e ultima serata/nottata di questa 72ª edizione di Sanremo.

E’ stato un successo e su questo non c’è discussione. Possiamo denigrare la pacchianeria, il nazional-popolare, la lacrimuccia facile di molti saliti sul palco, possiamo anche sbuffare di fronte al FantaSanremo, ma Amadeus e la RAI hanno messo in piedi uno show sopra la media degli ultimi anni.

Passiamo alle canzoni. Stasera ultimo giro di giostra per i 25 artisti (…vabbè, questa parola non vale per tutti), anche se il podio dopo ieri sera se lo giocano in tre, al massimo quattro cantanti: Mahmood+Blanco, Morandi, Elisa e forse uno tra Irama e Sangiovanni.

Vediamo cosa uscirà dal televoto e se, come l’anno scorso, ci saranno influencer in azione per dirigere le preferenze su alcuni partecipanti.

Qui la scaletta della serata; inizierà Emma e terminerà Matteo Romano. A condurre con Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli, mentre il super ospite sarà Marco Mengoni.

Buon divertimento!