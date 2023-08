Se ti perdi, muoni

L’università di Tokyo sta mettendo a punto un nuovo sistema di navigazione wireless basato sull’utilizzo dei raggi cosmici, e pensato specificamente per spazi chiusi, sotterranei o subacquei. Lo racconta Francesco Palmieri su CEOTech.

Questa tecnologia, nota come Muometric Wireless Navigation System (MuWNS), ha applicazioni molto più precise del GPS tradizionale e può essere utilizzata nelle operazioni di ricerca e salvataggio, ed in mbito scientifico per monitorare i vulcani sottomarini o per guidare veicoli autonomi in ambienti dove i segnali GPS tradizionali sono poco affidabili. I ricercatori hanno testato il sistema MuWNS in un edificio a più piani, dimostrando così la sua efficacia in ambienti sotterranei.

La tecnologia, dettagliata per la prima volta l’anno scorso in un articolo su Nature, al momento può essere utilizzata solo in maniera retrospettiva. L’obiettivo è quello di poterla impiegare in tempo reale: le applicazioni pratiche sono svariate, dal supporto nelle operazioni di salvataggio, quelle commerciali di recupero e esplorazione nei fondali marini, fino alla navigazione in tunnel e gallerie.