Quest’anno sono stati censiti più di 700 nidi di Caretta caretta: centrano una maggiore protezione delle spiagge, ma anche gli effetti del cambiamento climatico
Continua a leggere: Sempre più tartarughe marine nidificano in Italia
Fonte: il Post
Sempre più tartarughe marine nidificano in Italia
22 Ott 2025 • 0 commenti
Quest’anno sono stati censiti più di 700 nidi di Caretta caretta: centrano una maggiore protezione delle spiagge, ma anche gli effetti del cambiamento climatico
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.