Sulla scomparsa del “Fiorentino” c’erano varie teorie, smentite dopo un secolo dagli eredi di Carlo I d’Austria
Continua a leggere: Si è scoperto dov’era un diamante preziosissimo appartenuto ai Medici e agli Asburgo
Fonte: il Post
Si è scoperto dov’era un diamante preziosissimo appartenuto ai Medici e agli Asburgo
7 Nov 2025 • 0 commenti
Sulla scomparsa del “Fiorentino” c’erano varie teorie, smentite dopo un secolo dagli eredi di Carlo I d’Austria
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.