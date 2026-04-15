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Sono un volontario. Sono più felice?

Sono un volontario. Sono più felice?

15 Apr 2026 di hookii0 commenti

«Dieci anni fa ho lasciato la mia vita precedente: ho impacchettato la macchina di cibo e vestiti, e sono partito per un campo profughi. La scelta più significativa e importante della mia vita, ma anche la meno rischiosa. Oggi posso dirmi felice?»
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Fonte: il Post


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