Sono intrappolati nei tunnel, e gli Stati Uniti stanno cercando un accordo con Israele per farli uscire senza compromettere il cessate il fuoco
Fonte: il Post
Sotto alla Striscia di Gaza ci sono centinaia di miliziani di Hamas
7 Nov 2025 • 0 commenti
