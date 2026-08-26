South Africa’s populist pretender

Un articolo di “The Continent” (p. 12) traccia il profilo di Gayton McKenzie, ministro sudafricano dello sport, dell’arte e della cultura, definito “ il Trump africano “.

McKenzie è un populista di destra, che è riuscito a capitalizzare sul suo comportamento becero e sul suo passato difficile. Da adolescente entrò in una gang criminale e finì in galera: però poi aiutò a svelare un giro di corruzione in carcere, venne graziato, e cominciò una carriera come speaker motivazionale. Entrò poi in politica, fondando un partito (Patriotic Alliance) con una piattaforma basata sulla lotta alla corruzione, al crimine, e all’immigrazione: nonostante abbia ottenuto alle scorse elezioni solo il 2% dei voti, il suo supporto è comunque centrale per l’attuale governo Ramaphosa, che gli ha dato un incarico da ministro. La sua attività si è caratterizzata per un forte sostegno a Israele – in contrapposizione con la linea del resto del governo – e per una violenta retorica xenofoba, combinata a battute sessiste e omofobe. In particolare McKenzie ha chiesto di costruire un muro al confine settentrionale del paese, per tenere lontani gli immigrati, e ha partecipato personalmente a operazioni di pattugliamento della frontiera.