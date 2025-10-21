un sito di notizie, fatto dai commentatori

Spiegare “Gli sdraiati” nel 2025

21 Ott 2025 di hookii0 commenti

«È un romanzo, per dimensioni addirittura un romanzetto, ma soprattutto per colpa del suo fortunato titolo viene ininterrottamente tirato in ballo, da molti anni, come se fosse un severo saggio sui “giovani d’oggi”»
