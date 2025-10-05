un sito di notizie, fatto dai commentatori

Su Gaza si continuerà a negoziare

Su Gaza si continuerà a negoziare

5 Ott 2025 di hookii0 commenti

Lunedì dovrebbero iniziare le nuove trattative in Egitto con rappresentanti di Hamas e Israele, per parlare del rilascio degli ostaggi e del piano di pace di Trump
Continua a leggere: Su Gaza si continuerà a negoziare
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.