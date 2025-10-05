Lunedì dovrebbero iniziare le nuove trattative in Egitto con rappresentanti di Hamas e Israele, per parlare del rilascio degli ostaggi e del piano di pace di Trump
Su Gaza si continuerà a negoziare
5 Ott 2025 • 0 commenti
