Fino a pochi anni fa aveva piani ambiziosi, ora fatica a definire obiettivi comuni e le politiche ambientali sono meno popolari tra i paesi membri
Continua a leggere: Sul clima l’Unione Europea è sempre più indecisa
Fonte: il Post
Sul clima l’Unione Europea è sempre più indecisa
30 Set 2025 • 0 commenti
Fino a pochi anni fa aveva piani ambiziosi, ora fatica a definire obiettivi comuni e le politiche ambientali sono meno popolari tra i paesi membri
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.