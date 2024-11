Sulla natura dell’asimmetria biologica

L’articolo “The Anatomical Quirk That Saved Dr. No” su Nautilus racconta una storia affascinante su come gli scienziati hanno svelato uno dei misteri più intriganti dell’embriologia: come nasce l’asimmetria.

John Wallingford, biologo molecolare, introduce l’argomento con un richiamo letterario a uno dei personaggi dei romanzi di James Bond, il dottor No, che nel suo passato da criminale sopravvive ad un colpo sparato verso il cuore semplicemente perché ha gli organi invertiti e il cuore si trova a destra anziché a sinistra, condizione nota come situs inversus. Episodio successo anche nella realtà e descritto nell’articolo Shot in the chest, saved by the heart del 2020.

La differenza tra la nostra parte anteriore e posteriore è così ovvia che raramente ci pensiamo; semplicemente non abbiamo occhi nella parte posteriore della testa. Anche la parte superiore e inferiore sono ovvie. All’interno, però, l’asimmetria è ovunque. Cuore e stomaco si trovano a sinistra, il fegato a destra. Persino i nostri polmoni non sono veramente appaiati; il polmone destro ha tre lobi, quello sinistro due. E chiunque abbia avuto l’appendicite può raccontarti della chiralità del nostro intestino. Il dolore addominale bruciante si irradia dalla parte inferiore destra, non da quella sinistra.