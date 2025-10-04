Per addossare ai Democratici la responsabilità della “chiusura” del governo sta diffondendo video e messaggi particolarmente assurdi, anche con canali istituzionali
