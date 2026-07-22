TOYOTA 2026: La Lezione di Ingegneria che Umilia l’Elettrico?

L’ingegnere Roberto Menotti, esperto di motori termici, propone sul suo canale You Tube una spiegazione delle novità che la Toyota sta introducendo con i suoi nuovi motori 1.5L e 2.0L Turbo “High Efficiency”.

Secondo Menotti -che ammette di non conoscere direttamente i nuovi motori- Toyota ha riprogettato completamente i motori esistenti, agendo su diversi aspetti:

I nuovi motori sarebbero progettati specificatamente per le automobili ibride, dove funzionerebbero in prevalenza per ricaricare la batteria, potendo così lavorare in un range ristretto di potenza che ne aumenta l’efficienza.

I nuovi motori di Toyota sono probabilmente l’apice dell’ingegneria endotermica civile, rappresentano il tentativo estremo di unire due mondi che sembravano incompatibili: la densità energetica dei combustibili liquidi e l’efficienza istantanea dell’elettrico. Tecnicamente sono capolavori di compromesso, hanno rinunciato alla semplicità costruttiva. Sono motori complessi, pieni di sensori, attuatori, circuiti doppi per ottenere la soluzione ambientale.

Saranno affidabili, questa è la vera domanda? Se hanno ragione loro, tra 10 anni guideremo ibridi che fanno 30 km con 1 litro di E-Fuel, emettendo vapore acqueo o CO2, senza l’ansia della ricarica. Se hanno torto, avranno costruito i motori più complessi e costosi della storia per un mercato che non li vuole più.