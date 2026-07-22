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Logo Toyota. Immagine da Wikimedia Commons

TOYOTA 2026: La Lezione di Ingegneria che Umilia l’Elettrico?

22 Lug 2026 di Quellolà0 commenti

L’ingegnere Roberto Menotti, esperto di motori termici, propone sul suo  canale You Tube una spiegazione delle novità che la Toyota sta introducendo con i suoi nuovi motori 1.5L e 2.0L Turbo “High Efficiency”.

Secondo Menotti -che ammette di non conoscere direttamente i nuovi motori-  Toyota ha riprogettato completamente i motori esistenti, agendo su diversi aspetti:

  • Ha ridotto l’altezza del motore, così guadagnando in aerodinamica.
  • Ha reso possibile usare sullo stesso motore sia gli E-Fuel, idrocarburi sintetici con meno impurità di quelli tradizionali, sia l’idrogeno.

I nuovi motori sarebbero progettati specificatamente per le automobili ibride, dove funzionerebbero in prevalenza per ricaricare la batteria, potendo così lavorare in un range ristretto di potenza che ne aumenta l’efficienza.

I nuovi motori di Toyota sono probabilmente l’apice dell’ingegneria endotermica civile, rappresentano il tentativo estremo di unire due mondi che sembravano incompatibili: la densità energetica dei combustibili liquidi e l’efficienza istantanea dell’elettrico. Tecnicamente sono capolavori di compromesso, hanno rinunciato alla semplicità costruttiva. Sono motori complessi, pieni di sensori, attuatori, circuiti doppi per ottenere la soluzione ambientale.
Saranno affidabili, questa è la vera domanda? Se hanno ragione loro, tra 10 anni guideremo ibridi che fanno 30 km con 1 litro di E-Fuel, emettendo vapore acqueo o CO2, senza l’ansia della ricarica. Se hanno torto, avranno costruito i motori più complessi e costosi della storia per un mercato che non li vuole più.


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