Transumanza: eventi & musica 22-28 giugno

#Transumanza è la nuova rubrica che di settimana in settimana presenta eventi in programma per il mese successivo. Questo finché regge la voglia, quindi approfittatene.

Nel numero di oggi siamo lieti di presentarvi: Passaggi Festival e i Falò di San Giovanni.

Al momento in cui scriviamo non abbiamo purtroppo ancora notizie sul Festival di Villa Arconati, sulla Notte di San Giovanni di Ostuni né sulle Orestiadi di Gibellina, mentre il Gran Bal Trad è stato purtroppo rimandato all’anno prossimo :(

Il Festival dei Due Mondi è stato invece spostato ad agosto e ve ne daremo dunque notizie per fine luglio.

Passaggi Festival

Passaggi Festival è un evento culturale gratuito che si svolge a Fano nell’ultima settimana di giugno; è dedicato in particolare alla saggistica e vede avvicendarsi presentazioni, mostre, corsi di formazione, laboratori per bambini, reading musicali e di poesia, spettacoli.

Date dell’evento: da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2020

Falò di San Giovanni, a Torino

Il Falò di San Giovanni, in torinese “farò”, è un evento tradizionale di Torino che si tiene la sera del 23 giugno, precedente il giorno dedicato a San Giovanni Battista (patrono della città) e che consiste nell’accensione di un falò in Piazza Castello.

Secondo l’usanza se la pira cade in direzione Porta Nuova l’auspicio è buono e seguiranno dodici mesi fortunati; viceversa se la pira cade in direzione opposta l’anno sarà nefasto per la città. C’è da dire che l’ultima pira dava un anno buono, eh…

I due giorni di festeggiamenti ed eventi per la festa patronale si chiudevano tradizionalmente con i fuochi pirotecnici sul fiume: da qualche anno sono stati sostituiti da uno spettacolo di droni luminosi.

Date dell’evento: martedì 23 giugno 2020

Falò di San Giovanni Battista in Liguria

In Liguria, in particolare nel capoluogo e nello spezzino si accendono ancora oggi i tradizionali falò nel giorno di S. Giovanni Battista. In dialetto locale viene chiamato battiston.

