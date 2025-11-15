Un gruppo vicino al primo ministro sovranista Viktor Orbán ha acquistato il tabloid più letto del paese, per farci propaganda da qui alle elezioni
Continua a leggere: Un altro media ungherese indipendente che non lo sarà più
Fonte: il Post
Un altro media ungherese indipendente che non lo sarà più
15 Nov 2025 • 0 commenti
Un gruppo vicino al primo ministro sovranista Viktor Orbán ha acquistato il tabloid più letto del paese, per farci propaganda da qui alle elezioni
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.