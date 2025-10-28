Tra i vari cambiamenti introdotti dopo il disastro è stato migliorato il sistema dei messaggi di allerta, che vengono presi più seriamente un po’ da tutti
28 Ott 2025 • 0 commenti
Tra i vari cambiamenti introdotti dopo il disastro è stato migliorato il sistema dei messaggi di allerta, che vengono presi più seriamente un po’ da tutti
