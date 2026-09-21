Un camionista di 35 anni ha ucciso a colpi di pistola un uomo albanese che era entrato nel suo cortile insieme ad altre persone
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Fonte: il Post
Un caso simile a quello di Mario Roggero, e sempre in provincia di Cuneo
21 Set 2026 • 0 commenti
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