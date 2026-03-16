Continua a leggere: Un deputato di Fratelli d’Italia ha invitato a usare il «sistema clientelare» per convincere le persone a votare Sì al referendum
Fonte: il Post
Un deputato di Fratelli d’Italia ha invitato a usare il «sistema clientelare» per convincere le persone a votare Sì al referendum
16 Mar 2026 • 0 commenti
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