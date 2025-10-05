Quattro sono morti: erano stipati in un veicolo da sette, che si è schiantato contro un camion mentre viaggiava tra Basilicata e Calabria
Continua a leggere: Un incidente stradale ha coinvolto un’auto con a bordo 10 braccianti
Fonte: il Post
Un incidente stradale ha coinvolto un’auto con a bordo 10 braccianti
5 Ott 2025 • 0 commenti
Quattro sono morti: erano stipati in un veicolo da sette, che si è schiantato contro un camion mentre viaggiava tra Basilicata e Calabria
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.