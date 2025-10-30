Era partito da Washington e diretto a Roma: dipende dalla sempre maggiore prudenza nella gestione delle batterie al litio
Fonte: il Post
Un volo intercontinentale è tornato indietro perché un passeggero aveva perso il computer
30 Ott 2025
