«Ho contato gli appuntamenti con le agenzie: dal 2022 al 2025 ho visitato settanta appartamenti. Settanta. Poi ho sognato quello dei miei e, mentre sognavo, mi perdevo nelle sue stanze e non trovavo più la via»
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Fonte: il Post
Una casa non è più per sempre
28 Ott 2026 • 0 commenti
«Ho contato gli appuntamenti con le agenzie: dal 2022 al 2025 ho visitato settanta appartamenti. Settanta. Poi ho sognato quello dei miei e, mentre sognavo, mi perdevo nelle sue stanze e non trovavo più la via»
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