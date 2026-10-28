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Una casa non è più per sempre

Una casa non è più per sempre

28 Ott 2026 di hookii0 commenti

«Ho contato gli appuntamenti con le agenzie: dal 2022 al 2025 ho visitato settanta appartamenti. Settanta. Poi ho sognato quello dei miei e, mentre sognavo, mi perdevo nelle sue stanze e non trovavo più la via»
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Fonte: il Post


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