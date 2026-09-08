Per evitare le interazioni con una guida spirituale, ma ne è seguito uno sciopero e una polemica politica
Continua a leggere: Una delegazione induista ha fatto allontanare le dipendenti della Tour Eiffel durante una visita
Fonte: il Post
Una delegazione induista ha fatto allontanare le dipendenti della Tour Eiffel durante una visita
8 Set 2026 • 0 commenti
Per evitare le interazioni con una guida spirituale, ma ne è seguito uno sciopero e una polemica politica
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.