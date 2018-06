Il 14 giugno la giornalista colombiana Julieth Gonzalez Theran, che era a Mosca per i Mondiali di calcio per la televisione tedesca Deutsche Welle, è stata molestata da un uomo durante un servizio: l’uomo, un tifoso, l’ha stretta per una spalla,

The post Una giornalista televisiva è stata molestata da un tifoso di calcio durante un servizio sui Mondiali appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo