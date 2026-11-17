All’attivista 71enne Lorena Fornasir è bastato poco per violare le nuove regole della questura di Trieste sull’assistenza a chi arriva dalla Slovenia
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Fonte: il Post
Una multa per aver medicato i piedi ad alcuni migranti
17 Nov 2026 • 0 commenti
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