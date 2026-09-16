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Logo di Visegrád24. Immagine da Wikimedia Commons

UNMASKING VISEGRÁD24: TRACING THE PEOPLE, MONEY, AND POLITICAL CONNECTIONS

16 Set 2026 di LaStoria0 commenti

VSquare, agenzia di notizie sull’Europa centrale, riassume un articolo pubblicato dal Centre for Information Integrity in Africa ad agosto 2025 che illustra le attività di Visegràd24, news propagandistiche basate su Twitter/X che si occupano di argomenti con molta presa nei paesi europei:

hard-core anti-Muslim rhetoric, claims that Western countries are collapsing, a strong pro-Israeli propaganda, and a steady stream of sensationalism and misinformation.

La struttura organizzativa dietro la sigla Visegràd24 è piuttosto nebulosa, ma sembra che sia stato creato da Stefan Tompson, un anglo-polacco di origini sudafricane, e che sia costituita in buona  parte da persone di origine sudafricana e polacca, mentre la casa madre sarebbe The Intermarium Foundation, organizzazione non-profit statunitense.


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