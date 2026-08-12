Lo ha ammesso durante un interrogatorio in carcere, e ha detto di averlo fatto per far assegnare al giornalista una scorta più consistente
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Fonte: il Post
Valter Lavitola ha confessato di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci
12 Ago 2026 • 0 commenti
Lo ha ammesso durante un interrogatorio in carcere, e ha detto di averlo fatto per far assegnare al giornalista una scorta più consistente
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