«Con Paolo ci dicevamo anche che gli uomini abbienti e i giovani attraenti si osservano con disprezzo a vicenda. Entrambi si illudono di avere il controllo, ma nessuna delle due parti potrebbe fare a meno dell’altra»
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Fonte: il Post
Vecchi abbienti e giovani attraenti
21 Ott 2026 • 0 commenti
«Con Paolo ci dicevamo anche che gli uomini abbienti e i giovani attraenti si osservano con disprezzo a vicenda. Entrambi si illudono di avere il controllo, ma nessuna delle due parti potrebbe fare a meno dell’altra»
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