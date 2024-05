Vi siete aggiudicati una macchina del tempo. Bravi, e ora?

Premodernist sul suo canale YouTube pubblica due video di consigli per chi si trovasse nell’invidiabile posizione di: a) aver messo le mani su una macchina del tempo; e b) voler fare capolino nel bel mezzo nell’Europa medioevale.

Premodernist sottolinea i problemi che il pellegrino temporale potrebbe avere con lo stare in salute: le condizioni sanitarie generali nelle città del medioevo non erano invidiabili (per esempio non vi era una rete fognaria) e specificamente pesa molto l’assenza di vaccinazioni e medicine antimalariche. Anche dal punto di vista della sicurezza personale bisogna fare attenzione, viste alcune sacche di criminalità dilagante in quell’epoca.

Superato il primo impatto, Premodernist parla del sistema giudiziario medievale, dell’uso del denaro e dell’importanza di avere una storia (posticcia) alle spalle e di comprendere le lingue locali e soprattutto le gerarchie sociali. Un’idea può essere di mimetizzarsi come mercante o pellegrino, in nessun caso rivelare la propria vera identità e soprattuto non condividere conoscenze future o esibire gingili moderni (gli europei medievali potrebbero spaventarsi, o arrabbiarsi, o entrambe).

Insomma, come ai giorni nostri, non dare nell’occhio, guardare/ascoltare/capire prima di aprir bocca e interagire con gli autoctoni sono le basi per non cacciarsi nei guai e tornare a casa soddisfatti.

Il video ha avuto successo, così che Premodernist ne ha fatto un secondo in cui risponde alle domande degli spettatori.

Mi raccomando, scrivete le recensioni quando tornate a casa!