Lo ha detto Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministero della Giustizia, durante un dibattito televisivo sul referendum sulla magistratura
Fonte: il Post
«Votate sì, così ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione»
9 Mar 2026 • 0 commenti
